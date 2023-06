information fournie par So Foot • 19/06/2023 à 18:27

Henri Bedimo perd son procès face à l’OM

Il a encore perdu sa coccinelle.

Henri Bedimo a perdu son procès contre l’OM, rapporte L’ Équipe ce lundi. En juin 2018, l’ancien latéral phocéen avait été licencié pour avoir monté une académie de football au Cameroun en lien avec le MHSC, une équipe concurrente. Le 26 mai dernier, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est rangée du côté marseillais : « La promotion de l’académy (sic) de football sur différents médias et sur les réseaux sociaux, académie inaugurée […] en partenariat avec le MHSC, club concurrent, et sans que la société de l’Olympique de Marseille n’en soit informée, constitue assurément un manquement à l’obligation de loyauté envers son employeur et un manquement à ses obligations contractuelles. » …

TJ pour SOFOOT.com