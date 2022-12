Henderson : éternel contesté, éternel incontestable

Parfois dénigré de manière injustifiée, voire malhonnête, Jordan Henderson a marqué de gros points en huitièmes de finale contre le Sénégal. Au point de s'avancer comme un titulaire très probable pour défier l'équipe de France samedi. À l'image d'une carrière où il a souvent été contesté, mais a toujours réussi à s'imposer.

Il fallait voir Jude Bellingham se tourner vers les tribunes en pointant expressément Jordan Henderson à la 39minute de jeu dimanche dernier . Le capitaine de Liverpool (32 ans) vient d'ouvrir la marque du gauche et de retirer une belle épine du pied des. Resté sur le banc contre l'Iran et lancé à 20 minutes de la fin face aux États-Unis, Hendo ne faisait clairement pas l'unanimité. Mais Gareth Southgate a décidé de le titulariser deux fois d'affilée, et on peine désormais à s'imaginer qu'il puisse s'en passer., appuyait Bellingham au micro d'ITV.

Put some respect on his name. @JHenderson pic.twitter.com/XKe2uWAuIf

Haters gonna hate

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) December 4, 2022Titularisé avec Declan Rice et Jude Bellingham dans un milieu à trois, Henderson a fermé pas mal de bouches contre les Lions. En marquant, forcément. Son troisième but international en l'espace de 18 mois, et le deuxième lors d'un match à élimination directe puisqu'il avait ouvert son compteur l'été dernier face à l'Ukraine, en quarts de finale de l'Euro. Mais bien au-delà de son but, Hendo est allé au mastic et a rendu une copie soignée, en remportant tous ses duels., rembobinait Southgate à l'antenne de la BBC.Préféré à Mason Mount ou Kalvin Phillips, l'homme aux 73 sélections a… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com