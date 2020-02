Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hellas Vérone fait tomber la Juventus Reuters • 08/02/2020 à 23:21









par Hugo Chalmin (iDalgo) Deuxième défaite en trois matchs pour la Juventus de Turin ! 15 jours après leur revers 2-1 à Naples, les hommes de Maurizio Sarri se sont inclinés samedi soir à Hellas Vérone sur le score de 2-1. À aucun moment, le match n'a été facile pour la Juve. En première période, malgré deux frappes de Douglas Costa et de Cristiano Ronaldo qui s'écrasent, respectivement, sur le barre transversale et le poteau, la Gobba souffre face à une équipe de Vérone courageuse. À la pause, les deux formations font match nul 0-0. C'est en seconde période que la partie se décante. CR7 ouvre le score pour la Vieille Dame à la 65ème minute. Lui qui a été décisif lors des dix dernières journées. Cependant, le promu refuse d'abdiquer et se voit récompensé de ses efforts dix minutes plus tard par l'intermédiaire de Borini. Ce n'est pas tout, les Jaunes et Bleu prennent même l'avantage à la 86ème minute sur un penalty réussi de Pazzini après une faute de main de Bonucci. Hellas Vérone signe son 8ème match consécutif sans la moindre défaite.

