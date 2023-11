Hellas, le football grec dans l’impasse

Un milieu dominé par la violence et la corruption, un niveau de jeu limité et une politique sportive inexistante. À l’image de la Grèce, le football du pays peine à sortir du marasme.

L’enquête était passée inaperçue, elle en dit pourtant long sur l’état actuel du football grec. D’après le travail mené par l’université de Thessalonique, rendu public en 2022, un tiers des footballeurs professionnels évoluant dans le pays estime avoir déjà participé à un match truqué. Un secret de polichinelle que le président du Panathinaïkos Giannis Alafouzos a rappelé avec fracas en septembre. « Il y a eu de la violence parce que la corruption mène à la violence. Ce n’est pas la seule raison pour laquelle nous avons du hooliganisme, mais lorsqu’une partie des fans ont le sentiment qu’on les vole, ils deviennent violents » , déclarait-il à la BBC. Ses propos ont déclenché l’ouverture d’une enquête judiciaire, mais les espoirs de la voir aboutir restent minces. En 2015 déjà, une enquête prouvait que des personnalités clés du milieu faisaient partie d’une organisation criminelle impliquée dans « la fraude, les tentatives d’extorsion criminelle et la corruption » . Six ans plus tard, 28 personnes étaient acquittées de toutes les accusations. Reste que la corruption, le sentiment d’une justice inefficace et des rivalités hors de contrôle alimentées par des patrons de clubs irresponsables favorisent un déchaînement de violence.

Par Alexandros Kottis, à Athènes pour SOFOOT.com