Hélder Cristóvão : "Lille est le club parfait pour Renato Sanches"

Ancien international portugais (35 capes), Hélder Cristóvão, passé notamment par Benfica et le PSG, n'a pas perdu de temps une fois sa carrière terminée. Désormais entraîneur d'Ettifaq en Arabie saoudite, l'ancien défenseur central a surtout coaché pendant cinq ans la réserve de Benfica. L'occasion de parler avec lui de la carrière de l'un de ses anciens protégés : Renato Sanches.

L'impression que j'ai eue est la même que j'ai quand je le regarde aujourd'hui. Celle d'un joueur explosif avec beaucoup de force, de joie de vivre. Un joueur dynamique avec une très bonne capacité d'appliquer la tactique aussi bien offensivement que défensivement. Et c'est pour tout ça que je n'ai pas hésité à lancer Renato alors qu'il n'avait que 16 ans. À ce moment-là, j'avais vu le niveau qu'il pouvait atteindre. Mais je crois que ce qui a fait la grande différence, c'est que Renato était heureux à cette époque-là. Ce qui n'était pas forcément le cas après.Non, car nous savions qu'il avait le talent nécessaire pour répondre sur le terrain. C'était aussi le cas avec João Felix qui a, lui aussi, fait ses débuts à 16 ans avec l'équipe B. Et si vous voulez faire un parallèle entre eux, ils ont tous les deux remporté le titre de Golden Boy. C'est que nous avions raison dans notre choix. Renato est arrivé à 9 ans au Benfica. Il a été accompagné pendant des années et programmé pour être prêt à jouer en pro. Et même s'il n'avait que 16 ans, nous avions compris qu'il était temps pour lui de passer avec l'équipe B, car il avait le niveau pour.Le premier match a été très difficile, c'est vrai. Il n'a joué que 45 minutes. Et il était vraiment frustré et énervé à la fin, car le match ne s'était pas bien passé. C'est là que l'entraîneur entre en jeu. Je lui ai dit que ce n'était pas un problème et qu'il jouerait encore le prochain match. Nous savions les capacités qu'il avait, et nous lui avons donné toutes les conditions