Hélas, Thomas Meunier et Edinson Cavani ont manqué au PSG...

Impossible de refaire l'histoire, après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions. Mais force est de constater que contre le Bayern Munich, l'effectif du club français a affiché quelques limites. Contrairement aux Bavarois, qui ont su en profiter. Notamment au poste d'arrière droit et d'attaquant de pointe, où Thilo Kehrer et Mauro Icardi ont déçu au fur et à mesure que la C1 avançait.

Coman symbole

Kehrer, des lacunes claires

D'une certaine manière, Thomas Meunier a sans doute contemplé sa télévision avec un regard de revanche dans les yeux en pensant à Leonardo. En conflit par médias interposés avec son ancien directeur sportif, le latéral droit a vu son successeur se faire manger par le Bayern Munich en finale de Ligue des champions. Lui qui a souvent entendu que les absents ont toujours tort a pu, cette fois, se convaincre du contraire : du côté du Paris Saint-Germain, on aurait franchement apprécié pouvoir compter sur le Belge à Lisbonne. Ainsi que sur Edinson Cavani, dont le contrat n'a lui non plus pas été prolongé après la pause coronavirus.Impossible de refaire l'histoire, bien sûr. Et interdiction d'affirmer que la coupe aux grandes oreilles n'aurait pas été levée par les mêmes mains avec la présence des deux joueurs partis trop tôt, évidemment. On ne le saura jamais, mais l'élimination serait même peut-être intervenue plus tôt. Toujours est-il qu'au moment de franchir la dernière marche, le club français s'est pris le pied dans l'escalier et ne s'est pas relevé. la faute à des Bavarois expérimentés et observateurs, qui ont su profiter des quelques défauts adverses. En exploitant, notamment, certaines limites au niveau de l'effectif de Thomas Tuchel. Aux postes de latéral et d'avant-centre, plus particulièrement.À droite de la défense parisienne, Thilo Kehrer a en effet vécu un enfer face au buteur décisif Kingsley Coman qui le connaissait déjà et qui l'a dépassé à de multiples reprises. En retard sur la seule réalisation de la partie à l'heure de jeu et déjà à deux doigts de provoquer un penalty en première période, l'arrière central de métier a affiché de sérieuses lacunes qui se retrouvent dans les chiffres : 66% de passes réussies seulement (seul le binôme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com