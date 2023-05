Heidenheim et Darmstadt promus en Bundesliga au terme d'un multiplex de folie !

Vous pensiez avoir tout vu avec le multiplex de ce samedi en Bundesliga ? Vous n’avez encore pas vu celui de la 2. Bundesliga !

Décidément, les championnats allemands n’ont pas fini de nous surprendre. Ce samedi après-midi, Heidenheim et Hambourg se disputaient le dernier ticket pour jouer en Bundesliga la saison prochaine, alors que Darmstadt était déjà assuré de monter. Hambourg a fait le job à Sandhausen en s’imposant sur la plus petite des marges (0-1) et devait alors compter sur un faux pas de Heidenheim à Regensburg. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a eu du spectacle. Mené 2-0 par Regensburg, Heidenheim s’en est finalement sorti par un trou de souris en inscrivant deux buts dans le temps additionnel (2-3) et est devenu champion de deuxième division.…

AL pour SOFOOT.com