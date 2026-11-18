Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, se rendra mercredi en Colombie à l'occasion de la livraison d'équipements militaires pour discuter de la coopération en matière de sécurité, a dit mardi le ministre colombien de la Défense.

Jorge Eduardo Mora a annoncé au Congrès colombien qu'un avion de transport Hercules C-130 serait livré à l'armée colombienne lors de la visite de Pete Hegseth à Bogota.

"Nous allons continuer de nous intéresser à des questions importantes, comme la façon dont les Etats-Unis doivent continuer de nous soutenir pour restaurer la sécurité", a déclaré Jorge Eduardo Mora.

Pete Hegseth a publié mardi soir sur les réseaux sociaux des images le montrant en train de visiter le Commandement Sud de l'armée américaine, qui est chargé des opérations militaires américaines en Amérique latine.

"L'idée ici, c'est d'agir de manière dynamique, d'éliminer l'ennemi: les organisations terroristes désignées qui ravagent ces pays et nos communautés", dit Pete Hegseth dans une vidéo diffusée par le Pentagone depuis le quartier général du Commandement Sud à Miami.

Le Pentagone, qui n'a pas annoncé publiquement la visite de Pete Hegseth à Miami, n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters concernant le déplacement du secrétaire à la Défense en Amérique latine.

Selon les médias locaux, Pete Hegseth devrait se rendre au Venezuela après son déplacement en Colombie. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer cette information.

(Iñigo Alexander à Mexico et Phillip Stewart à Washington; version française Camille Raynaud)