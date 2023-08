information fournie par So Foot • 06/08/2023 à 21:59

Hayley, le cœur et la Raso de l'Australie

Victime d'une terrible blessure au dos il y a cinq ans, Hayley Raso figure aujourd'hui comme l'une des têtes d'affiche d'une Australie qui ne connaît pas encore ses limites. Boostée par une relation très forte avec sa famille, la nouvelle ailière du Real Madrid a de quoi faire trembler le Danemark.

« J’ai envoyé un texto à ma mère pour lui dire qu’il y avait une pleine lune, elle m’a répondu que c’était un signe et que nous allions gagner. » Avant même le début des hostilités face aux championnes olympiques canadiennes, l’Australienne Hayley Raso savait qu’il s’agissait d’un jour où elle allait briller. Durant l’échauffement des Matildas à l’AAMI Park, un regard jeté vers le ciel lui avait permis d’apercevoir une pleine lune dans le ciel australien. Mère et fille partagent cette petite superstition, au point de l’avoir tatouée sur leur bras gauche. « C’est notre truc : chaque fois qu’il y en a une, nous nous l’envoyons l’une à l’autre » , a confirmé Renaye, la maman, au Daily Mail . La prophétie s’est concrétisée, Hailey a claqué un doublé en 40 minutes chrono avant d’être élue joueuse du match, plaçant l’Australie sur les bons rails pour aller valider son billet pour les huitièmes de finale de son Mondial.

La famille avant tout

Le clin d’œil est beau et en remontant dans le temps, l’histoire l’est encore plus puisque celle qui a signé au Real Madrid début juillet revient tout simplement de l’enfer. Il y a cinq ans, l’ailière n’était même pas sûre de pouvoir un jour remarcher, victime de trois vertèbres cassées à la suite d’une collision avec la gardienne Aubrey Bledsoe en août 2018. Mais l’Australienne s’est accrochée, comme toujours : suite à des mois de rééducation mentalement et physiquement éprouvants, elle a retrouvé son meilleur niveau. Au point de devenir l’une des forces majeures des Matildas aujourd’hui.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com