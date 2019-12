Hauts-de-France : Notre-Dame d'Amiens fête ses 800 ans

Il ne se lasse pas de la « dame » comme il la surnomme. Daniel Lévis est administrateur de l'association des Amis de la Cathédrale d'Amiens dans la Somme. Il œuvre à sa sauvegarde et, plusieurs fois par semaine, il transmet sa passion à une partie des 700 000 visiteurs qui poussent ses vastes portes chaque année. « Ce qu'il y a de merveilleux, c'est cette luminosité qui pénètre, affirme-t-il. Admirez ! Chaque jour, chaque saison, elle est différente. La lumière de fin d'automne est plus blanche, elle donne des reflets mordorés à la pierre. Pour moi, la cathédrale est vivante. »Il reste admiratif devant « l'extraordinaire travail des hommes de l'époque » qui ont érigé ce joyau de 1220 à 1288. Un temps record. « La ville était alors riche de la waide, une plante tinctoriale donnant du bleu, de vignes et de l'industrie du velours », rappelle-t-il.« Elle pourrait abriter deux fois Notre-Dame de Paris ! »Notre-Dame d'Amiens, dont la flèche culmine à 45 m, est la plus vaste cathédrale gothique de France. « Ses 200 000 m3 pourraient abriter deux fois Notre-Dame de Paris ! » Pour Daniel Lévis, aucun visiteur ne peut rester insensible : « Vous savez, pour moi, elle est apaisante comme une mère, confie-t-il. On y vient souvent quand on a des soucis et personne à qui parler. A l'intérieur, on se sent bercé. Ce n'est pas une question de croyance mais de sensibilité. »C'est pourtant à l'extérieur, devant le portail de la Mère Dieu, qu'il nous guide : « Regardez les apôtres, leur attitude, leur gestuelle, on dirait vraiment qu'ils racontent une histoire... À vous de l'imaginer... »Retour à l'intérieur, muni d'une grande clé, il ouvre le saint des saints : les stalles qu'il connaît par cœur. Réalisées en chêne au XVIe siècle, elles sont 110 et mettent en scène environ 4400 personnages. Son association propose de les découvrir gratuitement chaque jeudi après-midi en hiver. « Les deux ...