Hauts-de-France : et si vous passiez vos vacances dans un conteneur ?

Transformer des conteneurs maritimes en lieu de vie, de vacances ou d'événements, c'est le défi que viennent de relever Philippe Courcy et Vincent Paillard, les deux associés de l'entreprise FCA (Fabrication de conteneurs aménagés), constructeur à Abbeville (Somme). Et pour séduire le plus grand nombre, ils ont installé un loft de vacances témoin, baptisé Adélaïde, sur la route menant d'Abbeville à Drucat.Vu de l'extérieur, de larges baies vitrées, des portes de conteneurs devenues des volets, du bardage bois, une terrasse couverte de 15 m². Les intérieurs de 60 m² s'annoncent prometteurs. On est surpris par les volumes, la lumière, les sols en plancher de wagon ou ancien, la salle de bains, l'escalier en colimaçon en métal, les deux chambres... Tous les matériaux utilisés sont recyclés ou recyclables. Le chauffage est assuré par des planchers chauffants, des poêles à granulés, de la climatisation réversible ou des radiateurs électriques. Les toits peuvent être terrasse ou végétalisés.« Modulables, démontables, déplaçables et durables ! »« Nous achetons les conteneurs via un réseau de distribution dans différents ports, racontent les deux associés. On prend les premiers voyages. Ceux qui ont effectué un seul trajet entre la Chine et l'Europe. Ils ne sont pas abîmés. Ils mesurent 15 et 30 m². Chaque conteneur est posé sur des plots, qui sont vissés dans le sol. Il en a fallu quatre pour le témoin. Sur place, les visiteurs se rendent compte que les conteneurs sont modulables, démontables facilement, déplaçables et durables dans le temps. »Les travaux d'aménagement sont réalisés par Patio Home Solutions, une entreprise de 12 salariés, gérée par Philippe Courcy (renseignements au 03 22 20 18 20). Il faut compter trois mois de fabrication et une semaine de pose. Trois gammes, faisant référence à l'Australie et à la nature, ont été développées pour des tarifs allant de 1800 euros à ...