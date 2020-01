Hauts-de-France : à Abbeville, un hypermarché qui pense aux autistes

Se rendre dans un hypermarché peut se révéler être un important facteur de stress pour les autistes. Au niveau national, l'enseigne Hyper U a décidé de baisser la lumière et la musique deux heures par semaine, le mardi de 13h30 à 15h30, plage horaire la moins fréquentée. A Abbeville, dans la Somme, la direction de l'hypermarché, sensibilisée par l'association locale On TED autrement, a décidé de programmer cette plage horaire du lundi au jeudi.« Pour nous, c'est naturel, confie Virginie Desjardin, responsable des ressources humaines. Si cela peut permettre l'accès au magasin aux personnes autistes et leur offrir un moment de calme. De plus, les autres clients comme le personnel apprécient. Au début, certains visiteurs pensaient que nous étions en panne. Personnellement, je trouve cela agréable. Nous allons rencontrer des personnes de l'hôpital et de l'institut médico-éducatif pour savoir que faire de plus. Nos équipes sont investies. »« Une véritable aide pour les familles »A la tête d'On TED autrement, Damien Dezoteux, papa d'un petit Victor 11 ans, autiste, est encore ému par l'initiative : « Ce sont des enfants qui sont hypersensibles, précise-t-il. Dans des moments de crise, ils peuvent bouger les bras, se mordre... Pour notre fils, ça se passe bien, car il est habitué depuis tout petit. C'est un super outil favorisant l'intégration et une véritable aide pour les familles. »Si certains clients ne s'aperçoivent de rien, d'autres apprécient : « C'est carrément mieux, plus calme », souligne Marie-José, 68 ans, d'Abbeville, rencontrée en pleines emplettes. Le personnel aussi en profite : « Des clients nous demandent même comment nous faisons pour travailler dans le bruit habituel, confie Véronique, au rayon électroménager. Moins de lumière, ça repose les yeux. Je suis plus détendue, sereine. » LIRE AUSSI > Faute de structures en France, « l'exode forcé » des enfants ...