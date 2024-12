Hautes-Alpes: frayeur pour 240 skieurs bloqués sur un télésiège en panne

Photo prise et diffusée par le Codis 05 (Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours 05), le 24 décembre 2024, montrant un pompier secourant des skieurs coincés sur un télésiège à la station de Superdévoluy, dans les Hautes-Alpes ( CODIS05 / - )

"On rigolait mais certains étaient stressés": quelque 240 skieurs ont dû patienter dans le froid plusieurs heures mardi, bloqués sur un télésiège en panne à la station de Superdévoluy (Hautes-Alpes), avant d'être évacués sains et saufs, certains par hélicoptère.

"C'était long, on commençait à avoir froid. On rigolait mais certains étaient stressés, certains avaient le vertige", a témoigné au téléphone à l'AFP Léa Barthalay, descendue du télésiège par une corde alors qu'elle se trouvait bloquée à 6-8 mètres du sol.

Elle dit avoir été "dans les premières évacuées" et avoir retrouvé la terre ferme au bout de deux heures.

Vers 13H00, une panne électrique des moteurs, survenue pour une raison encore indéterminée, a rendu "impossible le fonctionnement du télésiège de la Festoure", selon la préfecture des Hautes-Alpes, en précisant que les skieurs bloqués étaient "tous indemnes".

Les opérations de secours ont mobilisé des gendarmes du peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM), des sapeurs-pompiers du groupe montagne et des membres des remontées mécaniques de la station, ainsi qu'un hélicoptère du PGHM.

La plupart des skieurs ont pu être évacués vers le sol "avec des cordes", et certains hélitreuillés, a précisé à l'AFP Laurent Thélène, directeur général de la SEM Dévoluy qui exploite le domaine skiable.

Sur une vidéo, on peut voir un secouriste en rappel sur le câble du télésiège, accrocher une corde autour d'un skieur qui est ensuite descendu skis aux pieds jusqu'au sol.

"On était pas loin de l'arrivée et ça a bloqué. On est resté plus de deux heures à attendre. Heureusement on avait le soleil en pleine face", raconte au téléphone à l'AFP Marjorie Palazzolo, 47 ans, aide médico-psychologique.

Elle est restée coincée à une dizaine de mètres de hauteur sur un banc du télésiège, avec deux de ses enfants dont l'un âgé de 7 ans, et un père et son fils. Son mari se trouvait derrière sur un autre banc de la remontée mécanique.

- "On était gelés" -

Son jeune fils est "un peu traumatisé", dit-elle. "On était gelés, le petit ne sentait plus ses pieds. Après la descente, il a fondu en larmes, au bord du malaise, me disant qu'il ne se sentait pas bien. On vient d'arriver pour les vacances, et il ne veut déjà plus skier", s'inquiète-t-elle.

"Les petits étaient très stressés. Au moment où les secours les ont descendus en rappel, ils avaient peur que la corde lâche, que la descente se passe mal. J'étais un peu tétanisée à côté", poursuit-elle.

"On n'avait pas mangé, il faisait très froid", ajoute la mère de famille alors que la station se trouve entre 1.500 et 2.500 m d'altitude.

"On s'est dit +bon ben on va passer Noël ici+", et ils ont alors pensé à "la scène culte" du film Les Bronzés font du ski quand Michel Blanc, alias Jean-Claude Dusse, bloqué seul sur un télésiège à la tombée de la nuit, entonne la chanson "Etoile des neiges".

"On a chanté à tue-tête Etoile des neiges. Quand certains ont commencé à descendre, certains ont applaudi", poursuit la quadragénaire, en saluant le travail des secours: "les sauveteurs ont été géniaux. C'était bien géré".

Après avoir retrouvé la neige ferme, la famille est rentrée "tout de suite à l'appartement boire de la soupe et du chocolat chaud. Malgré la douche chaude, j'ai toujours les cuisses et les fesses froides", conclut la skieuse.

Le domaine skiable du Dévoluy, située entre Gap et Grenoble, est composé de deux stations, Superdévoluy et La Joue du Loup, reliées entre elles par le domaine skiable. Il compte une cinquantaine de pistes et 22 remontées mécaniques et avait ouvert sa saison le 14 décembre, selon son site internet.

Dans une autre station, en Savoie cette fois, la Norma, un incident identique est aussi survenu mardi. Un petit télésiège est tombé en panne et une centaine de skieurs se sont aussi retrouvés bloqués vers midi.

Ils ont tous été évacués sains et saufs avec des cordes par les gendarmes du PGHM de Modane et de Bourg-Saint-Maurice, eux-mêmes déposés par un hélicoptère sur les pylones de la remontée mécanique, selon le PGHM de Modane.