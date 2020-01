Haute-Marne : le boulanger trop bruyant forcé de baisser le rideau

« J'ai 58 ans, je suis à quatre ans de la retraite et je n'en peux plus de tenir ma société à bout de bras. » Eric Gallien, boulanger à Langres (Haute-Marne) n'a plus d'autre choix que de fermer boutique. D'ici au 29 janvier, il devra verser des indemnités journalières de 100 euros à son voisin pour... nuisances sonores.« J'ai fait une dernière tentative auprès de la cour d'appel de Dijon mais, cette fois, j'ai épuisé tous les recours », se désole l'artisan. A la suite des plaintes de ce voisin, la justice l'oblige en effet à effectuer des travaux de conformité estimés à 125 000 euros afin de réduire le bruit de son four de cuisson. « Je ne peux pas les réaliser car leur coût mettrait en péril la pérennité de mon entreprise », dit-il. Au pied du mur, Eric Gallien préfère jeter l'éponge.« C'est une histoire de fous »« C'est une catastrophe pour eux, mais aussi pour nous. Ça affole un peu tout le monde car il fournit les cantines, les écoles, l'hôpital et la dizaine de restaurants de Langres. C'est LE boulanger de la ville, avant lui, c'était son père et sa mère : c'est une institution familiale ici », s'alarme Daniel Perrin, le chef de cuisine du Grand Hôtel de l'Europe. Les clients, non plus, n'arrivent pas à s'y résoudre.« C'est une histoire de fous, me disent-ils. Pour eux, on faisait partie du paysage depuis que mes parents avaient ouvert en 1963 », rapporte Eric Gallien. Et, du côté du personnel, c'est aussi la stupéfaction et l'inquiétude, car les 15 salariés vont se retrouver sans emploi. « Les vendeuses auront plus de mal à retrouver un poste. On est une petite ville de 8000 habitants avec peu de commerces. » LIRE AUSSI > Nuisances sonores : ces riverains qui veulent faire coucher Toulouse plus tôtD'ici la mi-janvier, le personnel recevra les lettres de préavis de licenciement et la boulangerie devrait fermer définitivement d'ici début mars. Les ...