Haute-Loire : un supermarché libre-service ouvre dans un climat tendu

La première ouverture, sans caissière ni hôtesse, de l'hypermarché Géant (groupe Casino) de Vals-près-le-Puy, en Haute-Loire, s'est déroulée ce dimanche dans un climat tendu, en présence d'élus locaux et de manifestants contre cette nouvelle pratique. Quelques 200 personnes selon la CGT, une soixantaine d'après la police s'étaient rassemblées dans l'après-midi devant ce magasin qui emploie 180 personnes dans cette petite commune urbaine de montagne, limitrophe du Puy-en-Velay. Le magasin, comme d'autres du même groupe, devient automatique le dimanche après-midi, et les salariés remplacés par des bornes automatiques. Plus d'une trentaine d'agents de sécurité ont été employés pour la journée. Ils bloquent également les entrées. Ni employés, ni clients, ni élus ne peuvent entrer. #greveGeantVals pic.twitter.com/ZS8KhEZ1BC-- Le Progrès Haute-Loire (@LPRhauteloire) December 15, 2019 Parmi elles des salariés opposés à ce nouveau mode de fonctionnement de leur magasin, des représentants syndicaux, quelques Gilets jaunes et des élus locaux comme le maire du Puy-en-Velay, Michel Chapuis (UDI), ou Laurent Johanny (Génération. s), chef de file de l'opposition municipale, candidat à la mairie en mars 2020. Ce dernier regrette « le manque de courage politique » des élus de l'agglomération du Puy-en-Velay (ndlr : présidé par Michel Joubert, DVD) qui ont refusé selon lui jeudi d'adopter sa « motion de soutien aux salariés de l'hypermarché opposés à cette nouvelle pratique ». « La direction de Casino a mobilisé pas moins de 36 agents de sécurité, qui ont surtout empêché la plupart des gens qui le souhaitaient d'entrer dans le centre commercial », a de son côté affirmé Christophe Romeuf, délégué du syndical CGT.Des bousculades avec les agents de sécurité Le syndicaliste a indiqué avoir eu recours à un huissier de justice et à deux inspecteurs du travail pour faire « constater des ...