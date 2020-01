Haute-Garonne : sa trottinette électrique explose et met le feu à l'immeuble

Déjà honni par bon nombre de citadins, ce fait divers ne risque pas d'améliorer la réputation des trottinettes électriques. Un habitant de Cornebarrieu, en Occitanie, a vu son appartement ravagé par les flammes après l'explosion inopinée de sa trottinette, comme le relatent nos confrères de La Dépêche, ce jeudi 30 janvier 2020. « Je ne sais pas si c'est la batterie ou un court-circuit qui aurait eu lieu au niveau de ma prise. À moins que ça vienne du chargeur de l'engin? (?) Je sais juste que cela a démarré à l'endroit où la trottinette était branchée », explique David au quotidien régional. Le quadragénaire, de retour dimanche 26 janvier d'une compétition de snowboard, décide de recharger sa trottinette pour qu'elle soit opérationnelle le lendemain. C'est alors qu'il « pianote sur [son] ordinateur » que l'explosion éclate. Des pièces de l'engin volent dans tous les sens. « Comme mon mobilier est surtout fait de bois, les flammes se sont propagées. C'était impressionnant », se rappelle-t-il. J'ai reçu des braises et des débris sur tout le corpsLe premier réflexe de David ? S'enfuir. Mais il s'aperçoit vite que son chat, Cyclope, se trouve toujours dans l'appartement en feu. Il décide donc de faire demi-tour et de braver le danger pour sauver son compagnon à quatre pattes : « Je ne l'ai pas trouvée tout de suite. En la cherchant, j'ai reçu des braises et des débris sur tout le corps? J'ai été brûlé. Mais j'ai...