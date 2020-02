Haute-Garonne : portée disparue, elle est retrouvée chez elle

Depuis le 22 janvier, Maryline M. n'avait pas donné de signe de vie. Comme le rapporte France Bleu, la quinquagénaire a disparu de son chalet situé dans la commune d'Estadens, au sud de la Haute-Garonne, suscitant l'inquiétude de son mari. Celui-ci a immédiatement prévenu la gendarmerie et lancé un appel à témoins. Après audition du mari, les gendarmes estiment que la piste criminelle n'est pas privilégiée, le domicile du couple est placé sous scellés. La solidarité s'organise sur les réseaux sociaux, une battue est même prévue dimanche 2 février avec la participation du plus grand nombre de volontaires possible.Mais cette battue ne sera finalement pas nécessaire. Le 31 janvier, alors que les gendarmes accompagnent le mari au domicile familial afin qu'il puisse récupérer quelques affaires, une découverte les attend. Les scellés ont été brisés, quelqu'un s'est introduit dans la maison. Il s'agit de Maryline qui, presque dix jours après sa disparition, se trouve chez elle, allongée dans son lit.Vivante, mais sous le chocLa quinquagénaire est vivante, mais semble en état de choc, amaigrie et visiblement très fatiguée. Les gendarmes appellent alors les pompiers, qui l'évacuent et l'escortent jusqu'à l'hôpital de Saint-Gaudens. Maryline doit désormais se reposer et sera, dès sa sorte de l'hôpital, interrogée par les enquêteurs qui feront tout pour comprendre ce qui a bien pu arriver à la disparue.