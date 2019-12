Haute-Garonne : des mesures de restriction après la découverte d'une maladie virale dans un élevage de porcs

Un élevage de porcs a été contaminé par la maladie d'Aujeszky, très contagieuse mais non transmissible à l'homme. Des mesures de restriction des mouvements des porcs ont été prises pour circonscrire l'épidémie.

Un élevage de porcs en 2010. (Photo d'illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

Un foyer de maladie d'Aujeszky, très contagieuse pour les animaux mais non transmissible à l'homme, a été détecté dans un foyer de porcs de plein air en Haute-Garonne, a indiqué jeudi la préfecture.

L'exploitation contaminée, dans la commune de Bretx, au nord-ouest de Toulouse, "a été immédiatement placée sous arrêté préfectoral de déclaration d'infection par le préfet", selon un communiqué des services de l'Etat.

Une enquête épidémiologique a été menée et "l'hypothèse d'une contamination des porcs domestiques, élevés en plein air, à partir de sangliers sauvages infectés apparaît vraisemblable".

La viande peut être consommée

Cette maladie touche les porcs domestiques et les sangliers et, de façon accidentelle, les carnivores et les ruminants. Elle n'est pas transmissible à l'homme, et la viande peut être consommée. La France est considérée indemne de cette maladie en élevage porcin, mais le virus circule chez les sangliers sauvages.

A la suite de la découverte de ce foyer, les mouvements de porcins ont été restreints en Haute-Garonne. Seuls les mouvements destinés à l'abattoir sont autorisés. Et, pour sortir du département, ils sont soumis à la délivrance de laissez-passer.

Les derniers foyers en France de maladie d'Aujeszky avaient été détectés en avril 2019 dans des élevages d'engraissement en plein air dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, et en mars 2018 dans un élevage de porcs de plein air des Pyrénées-Atlantiques.