Haute-Garonne : des apiculteurs offrent des graines pour sauver les abeilles

Après les trèfles, les phacélies pour donner aux abeilles de quoi butiner. Depuis le 1er janvier et jusqu'au 29 février 2020, deux apiculteurs de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) proposent avec leur association, Natur Miel, d'envoyer gratuitement des graines bio de ces délicates fleurs mauves à quiconque leur en fera la demande, par simple courrier.En janvier 2019, Nicolas Puech et Gaël Bassetti étaient déjà à l'origine d'une démarche similaire, avec l'envoi de graines de trèfle. L'opération avait dépassé leurs espérances. Quelque 73 000 sachets ont été envoyés à travers toute la France, et jusqu'en Angleterre, au Maroc, et au Canada.« Une semaine après le lancement, nous avions reçu des sacs entiers d'enveloppes et nous en recevons encore ! Certains participants nous ont fait parvenir des photos de leurs carrés de trèfles », explique Maëva Grimal, la secrétaire de Natur Miel. Alors les apiculteurs récidivent, avec la phacélie, « une plante facile à faire pousser et ne nécessitant aucun entretien particulier. On peut les planter dans une simple jardinière ».100 000 sachets à saisirParmi leurs nombreuses vertus, les phacélies sont « encore plus nectarifères et pollinisantes que le trèfle. Les abeilles en sont très friandes ». Elles détournent les pucerons des cultures et enrichissent le sol. Cette seconde opération a été financée grâce aux dons reçus par Natur Miel. Cette année, l'association a prévu 100 000 sachets et clôturera l'opération fin février, afin de ne pas empiéter sur la saison apicole.Les courriers sont à adresser à Phacélitez nous la Vie, Les Termes, 31 800 Saux-et-Pomaréde. Ne pas oublier l'enveloppe affranchie pour le retour. Un affranchissement de 20 grammes suffit.Le Parisien, partenaire de la consultation « Comment agir ensemble dès maintenant pour l'environnement ? », initiée par Make.org, vous invite à proposer vos idées et voter sur celles des autres ...