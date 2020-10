Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haut-Karabakh: Macron propose sa médiation à Erevan et Bakou Reuters • 02/10/2020 à 20:24









HAUT-KARABAKH: MACRON PROPOSE SA MÉDIATION À EREVAN ET BAKOU PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu vendredi avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev au sujet de la situation dans la région séparatiste du Haut-Karabakh et il leur a proposé de reprendre les négociations, rapporte l'Elysée. "Il a réitéré les appels à un cessez-le-feu et proposé d'enclencher un processus et une méthodologie permettant d'aboutir à une reprise des négociations dans le cadre du groupe de Minsk. Les travaux commencent dès ce soir", déclare la présidence française, sans préciser la nature de ces travaux. Le chef de l'Etat a en outre évoqué le cas des deux journalistes du Monde blessés lors d'un bombardement et rapatriés ce vendredi vers Erevan, la capitale de l'Arménie. (Elizabeth Pineau, édité par Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

