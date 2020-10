Haut-Karabagh : un conflit qui s'intensifie

Depuis le 25 septembre dernier, les hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont repris, dans un conflit territorial ayant pour origine le Haut-Karabagh, situé sur le territoire azéri, mais très majoritairement peuplé d'Arméniens, et particulièrement meurtrier. L'UEFA et la FIFA se disent " attentives " à la situation, qui a déjà eu quelques répercussions au niveau sportif.

L'UEFA et la FIFA attentives

Jeudi dernier, à l'occasion du play-off qualificatif pour la phase de groupes de la Ligue Europa, l'Ararat-Armenia Erevan n'a pas accueilli l'Étoile rouge de Belgrade dans la capitale arménienne, mais au GPS Stadium de Nicosie, à Chypre. L'élimination du club de Yoan Gouffran par les Serbes (1-2) règle définitivement l'affaire pour les Arméniens, mais l'UEFA, au cas où le conflit armé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'étire dans le temps, devra trouver une solution pour les matchs à domicile des Azéris de Qaraba? FK, revenus de Pologne avec une large qualification obtenue face au Legia Varsovie (3-0).L'instance qui dirige le football européen suit évidemment de très près l'évolution de la situation. La FIFA également. À court terme, plusieurs échéances concernant les fédérations arménienne et azérie figurent au calendrier international. Le 7 octobre, l'Arménie doit accueillir l'Albanie en match amical à Erevan, puis la Géorgie quatre jours plus tard, pour la troisième journée de la Ligue des nations 2020-2021. L'Azerbaïdjan, de son côté, est censé recevoir Chypre le 13 à Bakou, dans le cadre de cette compétition. À l'heure qu'il est, l'UEFA n'a pris aucune décision quant à une éventuelle délocalisation de ces matchs, alors que la loi martiale a été prononcée dans les deux capitales, et un couvre-feu décrété à Bakou. L'UEFA est d'autant plus vigilante que Bakou fait partie des villes retenues pour l'Euro 2021 (11 juin-11 juillet). Quatre matchs - Pays de Galles-Suisse le 12 juin, Turquie-Pays de Galles le 16, Turquie-Suisse le 20 et un quart de finale, le 3 juillet - sont en effet programmés au stade olympique de Bakou. L'instance a rappelé, lors d'un échange avecPour l'instant, les deux pays sont davantage préoccupés par ce conflit que par l'Euro, la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com