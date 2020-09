Haut-commissariat au Plan: pour Macron, les "inégalités" au centre de la mission de Bayrou

Emmanuel Macron demande à François Bayrou, nommé début septembre au poste nouvellement créé de Haut-commissaire au Plan, d'être particulièrement attentif à "la question des inégalités", dans une lettre de mission obtenue par l'AFP mardi.

"Face à l'impact des évolutions démographiques, à la grande transition écologique et aux bouleversements du numérique et de la recomposition des chaînes de valeurs mondiales", le président Macron demande à ce que "la question des inégalités [soit] tout particulièrement (...) appréhendée" par le Haut-commissariat au Plan.

François Bayrou doit présenter mardi, devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE), la "méthode et l'agenda de travail du Commissariat au plan".

Dans sa lettre à M. Bayrou, Emmanuel Macron indique que "le monde intellectuel et académique ainsi que l'ensemble des associations, organisations professionnelles, syndicats et partis politiques" contribueront au travail de réflexion du Haut-commissariat au Plan, qui bénéficiera aussi du concours des "différents ministres et de leurs administrations".

"Je considère que la prise en compte du long terme est pour notre temps une impérieuse obligation. Elle a été, ces dernières décennies, trop absente des mécanismes de la décision publique", souligne encore le chef de l'Etat en relevant "l'engagement tenace" de M. Bayrou sur la question.

La nomination de François Bayrou, proche d'Emmanuel Macron après avoir été un pilier de la campagne présidentielle, intervient après sa mise en examen le 6 décembre dernier dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son parti.

Au début du quinquennat, le leader centriste avait dû jeter l'éponge après 34 jours au gouvernement comme garde des Sceaux en raison de l'ouverture d'une enquête préliminaire dans cette même affaire.