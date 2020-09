Haut-commissariat au plan : François Bayrou promet des débats "violents"

L'ancien ministre veut exposer les problèmes de la France "de manière brutale".

François Bayrou à Paris, le 22 septembre 2020. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Récemment nommé Haut-commissaire au plan par Emmanuel Macron, François Bayrou s'apprête à entrer dans le vif de sa mission. Mardi, il a présenté devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE) les "lignes directrices" qu'il entend suivre. Et mercredi 23 septembre sur Europe 1, il a promis que les débats qu'il menera seront "violents".

"On va poser les problèmes, on va les exposer de manière brutale s'il le faut, sans se perdre dans des phrases qui ne servent qu'à noyer le poisson, a-t-il expliqué. On va les exposer en termes simples pour que tout le monde puisse les comprendre."

Plusieurs pistes "pas toutes dans le même sens"

Les débats doivent réellement commencer en octobre avec le lancement d'un site internet destiné à consulter les citoyens. Il en sortira "plusieurs pistes de réponses, qui ne seront pas toutes dans le même sens", selon François Bayrou.

Face aux "menaces brûlantes" des "10, 20, 30 années" à venir, François Bayrou veut "réfléchir de manière détendue sans la pression de l'immédiat" : "Après un long temps où on avait l'impression que la décision publique était dirigée par l'urgence , les scandales, les accidents, tous ceux qui bouillonnaient sur les réseaux sociaux et la télévision en continu, les Français avaient l'impression que l'on ne savait pas où on allait. Essayer de montrer quel est le chemin à suivre, je pense que ça peut les rassurer."

Vitalité, indépendance, justice

Mardi devant le CESE, il avait évoqué trois grands thèmes de travail: la "vitalité de la France " -écologie, démographie, identité, francophonie, recherche et innovation etc.), "l'indépendance" (relocalisations, productions vitales, souveraineté agricole, dette...) et la "justice" (inégalités, éducation, santé, aménagement du territoire, aide au développement...).

"Il s'agit pour moi, dans un temps où la dictature de l'immédiat, de l'urgence montée en épingle, des réseaux sociaux qui prennent feu, de l'actualité à tout instant brûlante (.) de ré-enraciner les sujets de long terme dans le débat public", avait-il déclaré.