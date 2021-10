Hausses de salaire, 13e mois, week-end de repos... Les propositions du syndicat de l'hôtellerie-restauration pour rendre le secteur plus attractif

Face aux difficultés de recrutement, l'Umih souhaite "rémunérer les salariés à la hauteur du travail qui est fourni", ce qui "actuellement n'est pas le cas partout", et "partager la valeur" produite avec les employés.

Alors que le secteur de l'hôtellerie-restauration a perdu plus de 200.000 salariés entre février 2020 et février 2021 et qu'il peine à recruter, le syndicat patronal Umih a présenté ses propositions pour rendre le secteur plus attractif pour les employés, en pleines négociations avec les partenaires sociaux. "Si nous n'arrivons pas à recruter, c'est parce que nous avons une grille salariale obsolète. Nous pâtissons aussi du comportement d'une minorité de professionnels indélicats", a reconnu Thierry Grégoire, chargé du social au sein de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) mardi 5 octobre dans Le Parisien / Aujourd'hui en France , soulignant que "le problème est récurrent depuis dix ans" et qu'il "s'est accentué depuis le déconfinement de mai" 2020.

La première proposition du syndical patronal porte donc sur les rémunération. "Nous proposons d' augmenter les salaires entre 6% et 8,5%, voire peut-être 9% ", a indiqué Thierry Grégoire qui souhaite "rémunérer les salariés à la hauteur du travail qui est fourni", ce qui "actuellement n'est pas le cas partout". "Nous sommes prêts, aussi, à discuter pour verser un treizième mois et, dans un second temps, en mars 2022, de négocier à la mise en place d'un intéressement ou d'une participation ", a ajouté le délégué patronal. "Il faut accepter de partager la valeur sous forme d'un dividende salarial", a-t-il assuré, estimant que "si nous voulons mettre fin à la pénurie de main-d'œuvre, les chefs d'entreprise de la restauration et de l'hôtellerie doivent accepter de partager la valeur".

Thierry Grégoire a en revanche refusé "toutes négociations" sur une augmentation des salaires le dimanche . "Cela déséquilibrerait notre modèle économique. Travailler quand nos clients sont en vacances ou en repos est inhérent à notre secteur d'activité", a-t-il expliqué. "En revanche, nous ne sommes pas opposés, par exemple, à accorder un week-end off toutes les trois ou quatre semaines ", a-t-il ajouté. De même, si l'Umih n'entend pas rémunérer les coupures entre deux services, le syndicat estime qu'elles "peuvent être compensées par des journées chômées", n'étant "pas subies de la même manière si vous habitez loin ou pas de votre lieu de travail".

Thierry Grégoire estime en outre que l'Etat doit " mettre fin aux exonérations de charges sur les bas salaires ". "Depuis vingt ans, cela a eu pour effet de créer ce que j'appelle une trappe à bas salaire en récompensant les entreprises qui payent au Smic. En positionnant, au contraire, ces exonérations au niveau intermédiaire , on inciterait nos entreprises à mieux rémunérer leurs employés", a-t-il expliqué. Pour l'Umih, l'Etat doit également "supprimer la loi de 1936 qui nous oblige à nourrir nos salariés". "Nous pourrions alors leur proposer des chèques-déjeuners, plus intéressants pour eux", a estimé Thierry Grégoire.