Hausse en vue pour la Bourse de Paris

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse à l'ouverture lundi, dans une séance sans les investisseurs américains ni indicateur de premier plan.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 progressait de 0,70% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La semaine précédente, il avait perdu 2,34% pour terminer à 5.931,06 points.

Mais la tendance reste "fragile", estime l'analyste de Swissquote Ipek Ozkardeskaya, qui retient notamment les évolutions dans la guerre en Ukraine, avec le retrait contraint de Lyssytchansk, ville stratégique de l'Est, par l'armée ukrainienne.

Avant le début de la saison des résultats des entreprises, les données macro-économiques restent au premier plan pour les investisseurs, qui tentent d'évaluer à la fois le rythme de l'inflation, dont ils espèrent la décélération, et de la croissance économique, dont ils redoutent le ralentissement.

"Alors que les deux premières séries de baisses étaient liées aux retraits des liquidités et aux hausses de taux", des politiques qui ont été annoncées par les banques centrales pour combattre l'inflation, "la baisse la plus récente est liée aux préoccupations concernant la croissance", rappelle Stephen Innes, de Spi AM.

Pour l'évolution des prix, ils prendront connaissance en milieu de matinée de l'indice des prix à la production pour mai en zone euro. Ces prix sont attendus en hausse sur un an de plus de 35% selon le consensus donné par le fournisseur de données financières Factset, en légère baisse par rapport à avril.

Plus importants pour le marché, les indicateurs d'activité PMI en juin sont attendus en zone euro et en Chine mardi, puis pour les Etats-Unis mercredi dans leur version définitive.

Lundi, la Bourse devrait toutefois tourner au ralenti en l'absence des investisseurs américains, loin des salles de marché en raison de leur fête nationale. Vendredi, les trois indices de Wall Street avaient progressé d'environ 1%.

Parmi les valeurs à suivre

Orpea: Guillaume Pepy, ancien PDG de la SNCF, "sera proposé pour assurer la présidence du nouveau conseil d'administration", a indiqué dimanche soir le groupe privé de maisons de retraite, dans la tourmente depuis la parution début 2022 du livre enquête "Les Fossoyeurs".

Elior: Bernard Gault, auparavant administrateur indépendant du groupe de restauration collective, devient PDG. Il avait assuré l'intérim depuis le départ surprise du directeur général Philippe Guillemot début mars.

