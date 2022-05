Hausse en vue à la Bourse de Paris en attendant l'inflation américaine

La Bourse de Paris devrait poursuivre dans le vert mercredi en attendant l'indice des prix à la consommation américaine, l'inflation étant un enjeu de taille pour les marchés du fait de sa prise en compte dans le choix de politique monétaire.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 montait de 0,80% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance, au lendemain d'un rebond technique de 0,51% succédant à quatre séances consécutives dans le rouge.

La Bourse de New York a pour sa part terminé en ordre dispersé mardi, privée d'un vrai rebond après des déclarations, jugées agressives, d'une responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin dans l'attente de la publication des chiffres de l'inflation américaine d'avril qui pourraient indiquer que le pic (de l'inflation) est peut-être derrière nous. Un chiffre au-dessus de 8,5% pourrait cependant faire retomber les investisseurs dans leurs travers et les indices vers de plus bas niveaux annuels.

La première estimation de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis en avril est attendue dans l'après-midi alors que le président américain Joe Biden a assuré mardi que "l'inflation (était sa) plus grande priorité nationale", au moment où la hausse des prix pèse sur les ménages américains et sur sa popularité à l'approche des élections de mi-mandat.

Les économistes tablent sur une inflation moins marquée pour avril après un niveau jamais vu depuis le début des années 1980 le mois d'avant.

"Ce sera douloureux. Mais cela ne devrait pas fondamentalement changer la trajectoire de la politique monétaire américaine", estime Christopher Dembik, directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank.

Pour freiner l'inflation, la Fed a relevé son taux directeur principal d'un quart de point de pourcentage mi-mars, puis d'un demi-point de pourcentage supplémentaire le 4 mai, premier tour de vis de cette ampleur depuis 2000.

D'autres hausses d'un demi-point de pourcentage pourraient intervenir lors des deux prochaines réunions, mi-juin et fin juillet.

Mardi, le président de l'antenne new-yorkaise de la Fed, John Williams, a estimé que l'institution devrait relever ses taux "rapidement" d'ici la fin de l'année et la présidente de l'antenne de Cleveland de la Réserve fédérale, Loretta Mester, s'est même dite ouverte à une hausse du taux directeur de 0,75 point de pourcentage.

L'inflation, qui donne des sueurs froides à tous les marchés depuis des mois, a accéléré plus que prévu en Chine en avril, où l'indice des prix à la consommation s'est inscrit en hausse de 2,1% sur un an contre 1,5% un mois plus tôt.

Valeurs à suivre

Alstom: le groupe a enregistré une perte nette de 581 millions d'euros sur son exercice décalé 2021/22, pénalisé par une dépréciation de sa participation dans le constructeur ferroviaire russe Transmashholding et des pertes comptables liées à l'acquisition, début 2021, de Bombardier Transport.

Eiffage: le géant du BTP a vu son activité croître fortement au premier trimestre, dans les travaux comme dans les concessions notamment autoroutières. Son chiffre d'affaires a augmenté de 10%, à 4,37 milliards d'euros.

