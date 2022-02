Hausse en vue à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait poursuivre sa hausse à l'ouverture mercredi, soutenue par le rebond de Wall Street la veille, malgré les risques inflationnistes et les incertitudes monétaires.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,77% une quarantaine de minutes avant l'ouverture après deux séances de progression.

La Bourse de New York a fini nettement dans le vert mardi, l'indice Dow Jones ayant gagné 1,06% et le Nasdaq, à forte composante technologique, 1,28%, porté par les valeurs technologiques sensibles à la hausse des rendements des emprunts américains qui ont été tout près de franchir la barre des 2%, à 1,95%, pour la première fois en plus de deux ans.

Les investisseurs se positionnent également avant la publication, jeudi, de l'inflation en janvier aux Etats-Unis (indice CPI) qui promet, selon les analystes, d'être encore la plus forte augmentation des prix à la consommation depuis 40 ans.

Des analystes interrogés par Bloomberg prévoient que l'inflation annuelle grimpe à 7,3% en janvier après 7% en décembre.

"Il faudra être vigilant à la publication de l'indice des prix à la consommation pour janvier aux Etats-Unis ce jeudi qui pourrait raviver la volatilité et pousser les investisseurs à +shorter+ (vendre) le marché", écrit Christopher Dembik, directeur stratégie et macroéconomie chez Saxo Banque.

"On ne peut pas exclure que l'inflation ressorte au-dessus des attentes (actuellement à 7,3% sur un an contre 7% en décembre). Cela risque aussi d'influer beaucoup sur les anticipations de durcissement monétaire outre-Atlantique", poursuit-il.

Pour contenir l'inflation, la Réserve fédérale américaine s'apprête à opérer une série de relèvement de ses taux directeurs cette année, la première en mars. Et la Banque centrale européenne n'exclut plus de monter ses taux en 2022.

Tandis que les taux longs des emprunts obligataires connaissent une hausse prononcée depuis plusieurs séances, particulièrement ceux des pays d'Europe de Sud, le gouverneur de la Banque de France s'est voulu rassurant: "nous ne sommes pas (...) à la veille d'une crise de la zone euro, y compris en Italie", a-t-il estimé mardi.

Valeurs à suivre

Amundi : le leader européen de la gestion d'actifs a publié mercredi un bénéfice net annuel record en 2021, porté par la hausse des marchés, et a dépassé le seuil des 2.000 milliards d'encours, mais l'année 2022 s'annonce plus compliquée. Les revenus nets perçus au 4e trimestre ont été très légèrement inférieurs aux prévisions des analystes interrogés par Bloomberg.

Airbus : le groupe a livré 30 avions et enregistré 36 nouvelles commandes en janvier, mais l'avionneur a pâti d'un solde négatif provoqué par l'annulation d'une commande de 50 A321neo dans le cadre du conflit qui l'oppose à la compagnie Qatar Airways.

Orpea : le gestionnaire de maisons de retraite privées, au coeur d'un scandale de maltraitance a fait état mardi d'un chiffre d'affaires annuel de 4,29 milliards d'euros, conforme à ses objectifs. Par ailleurs, des salariés et des syndicats se sont rapprochés de cabinets d'avocats pour tenter de lancer des actions en justice contre différents établissements, dont Orpea et Korian.

pan/jbo/spi