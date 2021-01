"On n'a même plus de jour de repos, on travaille 7 jours sur 7", souligne le secrétaire général de la FGTA-FO. Dans un communiqué, la fédération SUD Commerces et services demande au gouvernement de "faire respecter la loi".

Une rue commerçante à Paris, le 23 décembre 2020. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Face à l'instauration du couvre-feu national à 18 heures, plusieurs syndicats s'inquiètent d'une augmentation des ouvertures de commerces le dimanche et tôt le matin. Les salariés de la distribution subissent "une fuite en avant des horaires d'ouverture du matin et du dimanche des commerces", a alerté mercredi 20 janvier dans un communiqué la fédération SUD Commerces et services.

Le gouvernement accusé de vouloir généraliser le travail dominical

"Cette extension, du jour au lendemain et en dehors de tout cadre légal, du travail de nuit et dominical pose des problèmes grandissants aux salarié-es concernés (garde des enfants, transports etc.), déjà éprouvés par la crise du coronavirus", ajoute l'union syndicale. "Le syndicat SUD Commerces et Service demande urgemment aux pouvoirs publics de faire respecter la loi et invite les personnels concernés à se mobiliser", ajoute le communiqué.

"On n'a même plus de jour de repos, on travaille 7 jours sur 7", estime auprès de l'AFP Dejan Terglav, secrétaire général de la FGTA-FO. "C'est inacceptable. Ces salariés, comme les autres, ont besoin de s'aérer l'esprit, de passer du temps en famille", ajoute-t-il. Amar Lagha, secrétaire général de la CGT Commerces et services, souligne que "vu que tout est fermé, les centres commerciaux sont devenus des lieux de tourisme, le seul endroit où on peut se divertir".

"Derrière ça (la crise sanitaire), on est face à un gouvernement qui veut généraliser le travail dominical", accuse-t-il. "C'est une façon un peu déguisée de normaliser quelque chose qui devrait rester exceptionnel", abonde Dejan Terglav.

Des ouvertures décidées au niveau départemental

Début janvier, la ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé que l'ouverture des commerces les dimanches de janvier serait décidée dans les départements, après concertation avec les collectivités et les partenaires sociaux, et sans automaticité. Lorsqu'il a annoncé le couvre-feu jeudi dernier, le Premier ministre Jean Castex a "invité" les commerçants à "se saisir" de ces autorisations préfectorales accordées "dans la plupart des départements".

Saisi en référé par la CGT Puy-de-Dôme, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu, en raison de la crise sanitaire, l'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture dominicale des commerces en janvier dans le département.