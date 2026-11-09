Hausse du SMIC : "On attend que le gouvernement nous donne un coup de pouce", assure le président de l'U2P

Michel Picon, le 24 septembre 2025, à Matignon ( AFP / ALAIN JOCARD )

Michel Picon, président de l'U2P (union des entreprises et commerces de proximité), attend un allégement de "la facture fiscale et sociale sur les entreprises, pour qu'on ait la capacité de rémunérer un peu mieux", a-t-il déclaré sur TF1 ce lundi 9 novembre.

Pas sans un "coup de pouce". Ce lundi 9 novembre sur TF1, Michel Picon, président de l'U2P (union des entreprises et commerces de proximité), a estimé qu'une augmentation du Smic à 1.500 euros est possible si elle s'accompagne d'un allègement de charges patronales.

"On attend que le gouvernement nous donne un coup de pouce en allégeant la facture fiscale et sociale sur les entreprises pour qu'on ait la capacité de rémunérer un peu mieux non seulement les salariés au Smic, mais également ceux qui sont au-dessus du Smic", a-t-il déclaré . Le Smic mensuel net est aujourd'hui de 1.477,93 euros. Il a déjà été relevé à deux reprises cette année, de 1,18 % en janvier puis de 2,4 % en juin, pour tenir compte de l'inflation liée à la guerre au Moyen-orient.

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou a déjà évoqué son souhait de le voir passer la barre des 1.500 euros, sans préciser le niveau souhaitable à ses yeux, mais en précisant à la Tribune dimanche ne pas vouloir proposer de hausse qui pourrait "nuire à l'emploi". "Porter le Smic à 1.700 euros net" par exemple, "détruirait plus de 230.000 emplois", a-t-il affirmé, soulignant qu'une "hausse excessive" du salaire minimum "menacerait un certain nombre d'entreprises déjà fragilisées".

"La mort de milliers d'entreprises"

Une crainte partagée par Michel Picon, pour qui le gouvernement doit concilier "un petit peu son ambition sur le prélèvement des entreprises", qui sont "prises en étau" car on leur "demande de faire des efforts sur les salaires" tout en augmentant "la fiscalité" et les "prélèvements sociaux". "Au total, il y a tout un dispositif aujourd'hui qu'a mis en œuvre le gouvernement dans son projet de loi de finances de la sécurité sociale qui ponctionne entre 11 et 14 milliards selon le niveau des entreprises. Et ça, ce n'est juste pas possible dans la période que nous traversons", a affirmé Michel Picon, appelant le gouvernement à faire du "donnant-donnant".

Pour le président de l'U2P, une augmentation telle que demandée par les syndicats - la CFDT demandant 100 euros net de hausse du Smic net et la CGT 10 %, une hausse d'environ 150 euros - représenterait "la mort de milliers d'entreprises" et une "cohorte de licenciements".