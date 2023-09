Hausse du budget du ministère du Travail, avec en ligne de mire le plein emploi

Le budget 2024 du ministère du Travail est en hausse de 1,7 milliard d'euros à 22,40 milliards d'euros au total, pour permettre le financement de France Travail et "atteindre l'objectif de plein emploi", selon le projet de loi de finances présenté mercredi.

Le gouvernement a prévu d'allouer "300 millions d'euros de ressources nouvelles à France Travail en 2024, financées à partir de la subvention pour charges de service public à Pôle emploi maintenue à 1,25 milliard d'euros et de la contribution de l'Unedic au budget de l'opérateur", détaille le document.

L'objectif du gouvernement dont le projet de loi "plein emploi" est actuellement débattu à l'Assemblée nationale, est de remplacer Pôle emploi par "France Travail", instaurer un "contrat d'engagement" avec les bénéficiaires du RSA, et favoriser le travail entre collectivités locales, Etat et ex-Pôle emploi dans le suivi des allocataires.

Le "contrat engagement", particulièrement décrié par la gauche et plusieurs syndicats, prévoit que les allocataires, en fonction de leur situation, aient jusqu'à 15 ou 20 heures de suivi hebdomadaires qui doivent leur permettre via des "ateliers, formations, immersions en entreprise" notamment, de revenir dans le monde du travail.

L'objectif de ce nouveau budget alloué au ministère du Travail est de "renforcer l'accompagnement vers l'emploi des publics éloignés (...), notamment les allocataires du RSA afin d'améliorer l'efficacité du service public de l'emploi dans son ensemble", détaille le document de Bercy.

Pour se faire, le ministère du Travail prévoit l'embauche de "300 emplois temps plein" à Pôle Emploi pour assurer ses nouvelles missions, et "170 millions d'euros" seront dévolus "pour la contractualisation avec les conseils départementaux".

Pour Nathalie Bazire, secrétaire confédérale du bureau exécutif de la CGT, ce projet "ne résout en rien les besoins des privés d'emplois" qu'ils soient chômeurs ou allocataires du RSA. Le gouvernement "veut imposer ce projet France Travail" contre lequel "l'ensemble des organisations syndicales à Pôle emploi sont opposées", dit-elle à l'AFP.

"L'exécutif une fois de plus a oublié l'article 1 du code du travail: faire du dialogue social un enjeu" en évoquant d'ores et déjà la création de France Travail et en y allouant une contribution de force de la part de l'Unédic, dénonce Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière.

Le budget prévoit également le financement en "faveur de l'alternance" avec "l'objectif d'un million d'entrées en apprentissage par an d'ici la fin du quinquennat".

Enfin, "au 1er janvier 2024 l'affichage du montant net social sur les bulletins de paie sera généralisé", détaille encore Bercy.