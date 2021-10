Hausse des salaires : Arnaud Montebourg prône des "négociations à la mode mai 68"

Interrogé sur la politique de l'emploi qu'il souhaiterait mettre en place, l'ancien ministre dit préférer augmenter les salaires plutôt que toucher au temps de travail.

Arnaud Montebourg, le 30 septembre 2021, à Carbonne ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

A six mois de l'élection présidentielle, les propositons fusent tous azimuts sur la question du pouvoir d'échat et de l'emploi, notamment à gauche. A l'antenne de France 2 , Arnaud Montebourg a pris le contre-pied d'Anne Hidalgo, qui avait affirmé son souhait de "reposer la question du temps de travail". L'ex-ministre du Redressement productif préfère pour sa part jouer sur les salaires.

Interrogé sur une déclaration dimanche de la maire de Paris à propos de l'idée d'un passage du temps de travail hebdomadaire à 32 heures, il a dit "considérer que gagner sa vie c'est la priorité", préférant qu'on "se concentre sur les salaires plutôt sur le temps de travail". "Aujourd'hui, si on demandait aux entreprises d'augmenter les salaires, on ne pourrait pas réduire le temps de travail", a justifié mardi 12 octobre l'ancien ministre du Redressement productif, favorable à une hausse du Smic de 10% et à des "négociations à la mode mai 1968" sur les salaires.

Cette inflation qui guette

"Nous avons déjà fait le travail avec les 35 heures", a-t-il encore justifié, considérant qu'"il y a un effort à faire aujourd'hui sur la rémunération du travail". Faudrait-il travailler plus ? "Beaucoup de Français travaillent plus avec les heures supplémentaires, ça n'est pas interdit de travailler plus".

Graphiques montrant l'évolution du PIB, de l'inflation et du taux de chômage en France, selon l'Insee au 6 octobre 2021 ( AFP / )

La veille, le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a mis en garde face à la piste d'une augmentation généralisée des salaires, qui ne serait selon lui "pas soutenable" pour l'économie française. Le patron des patrons a pointé la spirale inflationniste qu'impliquerait de telles mesures. "Il y aura des augmentations de salaires", juge t-il. "Mais attention à l'effet inflationniste : quand les salaires augmentent dans les services, cela se répercute directement sur les prix payés par les consommateurs" , a t-il affirmé, dans un entretien publié dans les colonnes des Echos . Dans le secteur de la restauration et de l'hotellerie, le syndicat patronal de l'Umih a ainsi proposé une revalorisation significative de la grille salariale, avec des hausses de salaires pouvant aller de 6,5 à 8 voire 9%. "Dans les hôtels et les restaurants, les salaires représentent la moitié de leurs coûts. Si les hausses salariales se généralisent, ce ne sera pas soutenable pour l'ensemble de l'économie", a fait valoir Geoffroy Roux de Bézieux".