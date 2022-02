Hausse des prix de l'énergie : Emmanuelle Wargon annonce une aide pour les résidents de copropriété et les locataires de HLM

La ministre déléguée au Logement a reconnu un "trou dans la raquette" dans le "bouclier tarifaire" du gouvernement dont était exclu l'habitat collectif.

La ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon à l'Assemblée, en juin 2021. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Face à la hausse des prix de l'énergie, "à peu près 3 millions de logements ne bénéficient pas du bouclier tarifaire" mis en place par le gouvernement, a déploré mardi 15 février sur franceinfo Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat, et ancienne ministre du Logement, évoquant "2 millions de logements sociaux avec le chauffage collectif, plus 800.000 au réseau de chaleur".

Mis en place par le gouvernement, ce bouclier tarifaire doit permettre d'atténuer la hausse persistante des prix de l'énergie, via le gel des tarifs réglementés du gaz et une limitation à 4% du tarif réglementé de l'électricité début 2022. Mais seuls les particuliers peuvent bénéficier des tarifs réglementés. Or plus de 18% de logements du pays relèvent du chauffage collectif, dont une partie du parc HLM.

Des annonces "dans quelques jours"

Dénonçant de son côté une "situation de non-égalité des citoyens par rapport à des mesures gouvernementales", la CLCV, association de défense des consommateurs, souligne que "tous les immeubles chauffés par une chaudière au bas de l'immeuble, toutes les copropriétés, ne sont pas concernés par le gel des tarifs". À l'instar de l'Union sociale pour l'habitat, elle a donc réclamé des mesures d'aide pour les ménages confrontés à une envolée des dépenses de chauffage collectif, estimant qu'ils étaient les "oubliés" des mesures gouvernementales.

Reconnaissant un "trou dans la raquette" dans le "bouclier tarifaire" du gouvernement, la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon a annoncé mercredi un dispositif d'aide d'urgence pour les résidents de copropriété et les locataires de HLM. "Je m'engage à ce que l'État puisse couvrir ces hausses. Nous annoncerons les dispositifs dans quelques jours", a déclaré la ministre sur Sud Radio .

La ministre n'a pas précisé à ce stade quel sera la nature de ce dispositif de correction ou d'aide d'urgence.