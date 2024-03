Hatayspor : la vie après le séisme

Pour ses 20 ans, So Foot sort un podcast, Tellement Pied , dévoilant les coulisses d'un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce onzième épisode, direction la Turquie, pour prendre des nouvelles du club d’Hatayspor, terrassé après un terrible tremblement de terre.

Le 6 février 2023, la Turquie se réveillait avec plusieurs dizaines de milliers de morts et onze provinces ravagées par le plus meurtrier des séismes de ces dix dernières années. Parmi ces provinces, Hatay, son chef-lieu Antioche et son club de foot Hatayspor, passé quasiment du jour au lendemain de sympathique petite écurie de province à martyr du football national. Quelques semaines après cette funeste date, notre journaliste Julien Duez, accompagné de Diren Fesli, s’est rendu sur ce théâtre de désolation. Ils en sont revenus avec un article, « Le jour d’après » , publié dans le 205 e numéro de So Foot.

Retrouvez l’épisode « Hatayspor : la vie après le séisme » sur toutes les plateformes de stream audio. …

RB et NP pour SOFOOT.com