Hassan Ahamada : « J’aime bien tailler des haies »

Avant de sublimer des jardins, Hassan Ahamada (42 ans) a foulé ceux de la Ligue des champions avec le FC Nantes. Aujourd'hui paysagiste, l'ancien attaquant mène une vie assez proche de celle qu’il avait auparavant, où l'anonymat et le taillage de haies ont simplement remplacé les matchs face à Ruud van Niselrooy et David Beckham.

Hassan Ahamada n’est pas n’importe qui. Champion d’Europe U18 en 2000 (génération Nicolas Penneteau, Bernard Mendy, Philippe Mexès, Djibril Cissé et Hervé Bugnet), l’attaquant a également soulevé la Coupe de France avec Nantes en 2000 et le trophée de champion de France un an plus tard dans une équipe qui grouillait de joueurs formés au club. Parmi eux, Mathieu Berson, son grand ami, qui, bien des années plus tard, l’a contaminé de sa passion pour le métier de paysagiste. Entretien avec un homme qui a décidé que la deuxième partie de sa vie se passerait loin du football. Mais plus près que jamais des pelouses.

À quoi ressemble la journée type d’un paysagiste ? …

Propos recueillis par Marius Le Moual pour SOFOOT.com