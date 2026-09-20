Harry Kane veut « être reconnu comme le meilleur joueur du monde »
L’ouragan frappe encore. Harry Kane est un sérieux prétendant au Ballon d’or , et il le clame haut et fort au micro de Téléfoot. « C’est un objectif, d’être reconnu comme le meilleur joueur du monde, ce serait un sentiment incroyable, admet le striker du Bayern. Je sais qu’il sera très disputé et à juste titre. C’est le plus grand trophée du monde. Pour le moment, je suis heureux de voir ce qui va se passer. » La saison passée, l’Anglais au grand pif a tout de même claqué 61 caramels en 51 matchs , de quoi filer des boutons à Kylian Mbappé et à Erling Haaland.
La jouer collectif malgré tout
Si le British est l’un des meilleurs buteurs de la planète, le type ne perd pas le Nord : le collectif passe avant tout. «Je veux qu’on se rappelle de moi comme d’un gars qui met l’équipe au-dessus de tout, qui respecte ses partenaires. Vous n’êtes jamais au-dessus de votre équipe, de votre club ou de votre nation. […] À 33 ans, j’ai toujours cru en moi, j’ai travaillé deux fois plus et maintenant je veux jouer le plus longtemps possible. » …
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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