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Harry Kane : trop bon pour le Ballon d’or ?
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 23:10

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Harry Kane : trop bon pour le Ballon d’or ?

Harry Kane : trop bon pour le Ballon d’or ?

Alors que les prétendants au Ballon d’or 2026 prêchent pour leur paroisse, Harry Kane ne fait pas de vagues. Au point que le buteur anglais a disparu des débats, alors qu’il n’a jamais été aussi proche de décrocher la récompense suprême. Une injustice pour celui qui repousse encore les limites de son jeu à 33 ans.

Depuis deux semaines, un rendez-vous attire nombre de fans de foot outre-Manche. Sur Twitch, Dele Alli enchaîne les lives aux activités variées, que ce soit revoir ses anciens matchs ou monter sur le toit du Tottenham Hotspur Stadium avec un pote Youtubeur. Une situation ubuesque, étant donné que l’ancien meneur des Spurs affirme toujours vouloir faire son retour dans le monde professionnel. Le 2 octobre dernier, l’enfant de Milton Keynes a passé la soirée dans sa chambre, à appeler des anciens coéquipiers. Une pléiade de moments de gêne défile sous nos yeux, comme quand Riyad Mahrez lâche « qu’à Dubaï, il y a des putains de meufs » ou une interaction sociale dramatique avec Harry Kane. Casque et casquette vissés sur la tête, Dele lui lâche une belle déclaration d’amour : « Ça fait des semaines qu’ils ne parlent que du Ballon d’or mais pour moi, il n’y a qu’un seul homme qui le mérite et c’est toi. » Avec désinvolture, le buteur du Bayern le remercie et lui demande ce qu’il devient : « Tu travailles dur, j’espère ? » Peu probable, mais cet échange semble être un des rares moments de propagande médiatique pour que le Ballon d’or revienne en Angleterre.

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Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com

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