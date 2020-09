Harry Kane/Son Heung-min, l'impressionnant duo de Tottenham

Auteur d'une performance inouïe et d'un record contre Southampton, le binôme de Tottenham a impressionné ce dimanche. Quatre passes décisives et un but pour Harry Kane, un quadruplé pour Son Heung-min : avec l'arrivée de Gareth Bale, les Spurs peuvent faire très mal offensivement.

On prend les mêmes, et on recommence

Comme d'habitude, il était bien placé. Comme d'habitude, il a été oublié. Et comme d'habitude, il a marqué. À la 82minute de la confrontation entre Tottenham et Southampton comptant pour la deuxième journée de Premier League, Harry Kane n'est pas fatigué. Assoiffé de buts et ne connaissant jamais la sensation de satiété, alors que le résultat est déjà entériné par son équipe qui mène 4-1, l'attaquant sent le tir de son camarade Erik Lamela se diriger vers le poteau et en profite pour pousser le ballon au fond au rebond. Voilà, le taf est définitivement achevé.Pourtant, beaucoup ont cru que l'Anglais avait décidé de changer de mission en cette après-midi dominicale. Parce qu'après avoir fait vibrer les filets à deux reprises dans la première demi-heure (à la troisième minute, et à la 27), la VAR et le corps arbitral ont semblé modifier ses plans. Des réalisations refusées ? OK. Dans ce cas, le buteur deviendra passeur. Pour le plus grand bonheur de Son Heung-min, et pour le plus grand malheur desCar ce qu'il s'est ensuite passé relève de l'inattendu, voire de l'incompréhension. De l'incroyable, au mieux. De l'inédit, au pire. Mené 1-0 à la suite de l'ouverture du score de Danny Ings, le duo Kane-Son a tout simplement explosé les compteurs comme personne ne l'avait jamais fait. Comment ? En affichant une complicité assassine, le premier