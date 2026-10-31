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Harry Kane raconte son sacre
information fournie par So Foot 31/10/2026 à 11:03

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Harry Kane raconte son sacre

Harry Kane raconte son sacre

Le premier jour du reste de sa vie. Le temps de redescendre en température après avoir remporté le Ballon d’or lundi dernier, Harry Kane a répondu aux questions de France Football à Munich. « Je ne crois pas que je me sois pleinement rendu compte de ce qui m’arrive. Il est très difficile de prendre pleinement conscience d’une récompense aussi importante » , déclare d’emblée l’attaquant du Bayern.

Avant que Ronaldo ne prononce son nom, Kane avait le cœur qui « battait très vite » . « J’étais nerveux. Au moment où Ronaldo devait annoncer le vainqueur, j’ai eu l’impression qu’il avait fait durer le suspens pendant vingt minutes », se rappelle l’Anglais, qui en avait aussi marre d’attendre que les téléspectateurs.…

MBC pour SOFOOT.com

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