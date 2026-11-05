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Harry Kane prolonge le plaisir avec le Bayern
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 09:53

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Harry Kane prolonge le plaisir avec le Bayern

Harry Kane prolonge le plaisir avec le Bayern

L’idylle continue. À 33 ans, Harry Kane est dans la forme de sa vie , en témoigne son récent Ballon d’or. L’Anglais ne veut pas descendre de son nuage tout de suite et ne songe pas encore à la retraite. Le Bayern semble être sur la même longueur d’onde puisqu’il a annoncé, ce jeudi, la prolongation de son attaquant jusqu’en 2029.

Un contrat record

Son précédent bail prenait fin en juin prochain et il était donc impératif de trouver un terrain d’entente rapidement. D’après The Athletic , cette prolongation est le contrat le plus lucratif jamais signé par le club bavarois . La presse allemande fait état d’un salaire annuel supérieur à 25 millions d’euros.…

EL pour SOFOOT.com

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