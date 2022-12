information fournie par So Foot • 04/12/2022 à 23:20

Harry Kane, enfin !

Auteur d'une prestation complète face au Sénégal et davantage passeur que buteur depuis le début de la Coupe du monde, Harry Kane a ouvert son compteur dans le tournoi. Une réalisation méritée pour l'attaquant, qui reste indispensable à l'Angleterre.

Meilleur dans tous les domaines, ou presque

À croire que la performance d'Olivier Giroud, devenu le meilleur buteur de l'histoire de la France quelques heures plus tôt en ouvrant le score contre la Pologne, lui a donné des idées. Certes, Harry Kane devra patienter un peu avant de passer recordman de réalisations avec l'Angleterre puisque Wayne Rooney dispose encore d'une réalisation d'avance sur lui. Mais comme l'attaquant des Bleus, celui desa planté son 52pion en faveur de son pays ce dimanche en huitièmes de finale de Coupe du monde. Un tremblement de filets qui a fait plaisir aussi bien à l'homme, jusque-là muet dans le tournoi, qu'à son équipe qui a pu rejoindre les vestiaires avec un large avantage plutôt heureux.C'était la fin du temps additionnel, et l'Angleterre menait déjà 1-0 depuis une poignée de minutes. Sur un contre fulgurant amené par Jude Bellingham, Phil Foden a décalé son capitaine dans une position qu'il affectionne. À cet instant-là, personne n'a douté : avec la sérénité de l'habitude et l'instinct de tueur des surfaces de réparation, Kane a ajusté Édouard Mendy pour signer le break en éteignant tout suspense. Comme s'il n'avait pas gâché une occasion juste avant, comme si sa confiance n'était pas ébranlée par la solitude du buteur qui ne marque pas., a-t-il d'ailleurs sobrement réagi face à la presse juste après la qualification pour les quarts de finale , préférant mettre l'accent sur l'état d'esprit collectif de sa bande sans donner signe d'une quelconque délivrance.

