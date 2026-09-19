Harry Kane écrit l'histoire de la Bundesliga

Le mur des cent. Harry Kane a claqué ses 100 e et 101 e buts en Bundesliga vendredi soir, au cours d’une véritable démonstration de force du Bayern Munich face à l’Union Berlin. De quoi entrer encore un peu plus dans l’histoire d’un championnat qu’il continue donc de martyriser pour la quatrième saison. « Je suis très fier d’avoir atteint la barre des 100 buts , a sobrement réagi l’Anglais à la télévision allemande. Évidemment j’y étais déjà parvenu en Premier League, alors y parvenir aujourd’hui dans un autre championnat est quelques chose dont je suis vraiment fier. Tout ce que je peux dire, c’est un grand merci à l’équipe. »

Olise puissance trois

Un total que pourrait également atteindre un certain Michael Olise dans les prochaines années , tant le feu follet tricolore est reparti sur des bases folles en ce début de saison avec un premier triplé à la clé. « La performance de Michael Olise a une nouvelle fois été exceptionelle. C’était son premier triplé en carrière, donc je suis vraiment heureux pour lui , a salué Kane. Je suis très heureux d’être ici et de jouer avec ces joueurs. Je sais que je vais avoir des occasions et que je vais marquer des buts. » …

TB pour SOFOOT.com