Harry Kane décroche le Ballon d’or 2026

Au diable les pronostics ! Alors que tout le monde l’avait enterré, laissant champ libre à Lamine Yamal ou Kylian Mbappé, Harry Kane a été sacré Ballon d’or 2026, chez lui, à Londres. Figure parfaite du joueur d’équipe et buteur hors pair, l’Anglais décroche la plus grande distinction individuelle de sa carrière à la surprise générale.

Il n’avait rien gagné avant de venir en Allemagne, le Bayern l’a fait changer de dimension. Non content d’avoir enfin remporté ses premiers titres collectifs en Bavière, Harry Kane vient d’être sacré Ballon d’or 2026 sur la scène du Palladium de Londres, à domicile donc et au bout de la soirée. « C’était un bon présage de l’organiser ici » , dira-t-il. Mais c’est surtout une consécration pour un numéro 9 devenu maître à jouer et dont les buts n’ont jamais coupé la soif de réussite collective. À moins de 10 miles de sa ville de naissance, du Tottenham Hotspur Stadium et de White Hart Lane, les stades de sa vie, le natif de Walthamstow décroche à 33 ans la plus grande récompense individuelle de sa carrière en déjouant tous les pronostics. Lui qui a eu pour seule campagne de continuer à empiler les buts et les bonnes prestations.

Une fois la sphère dorée récupérée des mains de Ronaldo, et les remerciements d’usage passés, le Britannique a eu une pensée pour « ceux qui ont voté pour [lui] témoins de ce que peuvent apporter la détermination et le travail » . Avec les Spurs donc : « Je ne serais pas ici s’il n’y avait pas eu Tottenham. J’y étais à partir de mes 11 ans, toutes ces années m’ont permis d’atteindre mes rêves. » Mais aussi au Bayern, à ses coéquipiers, et sa nation, l’Angleterre : « C’est aussi une victoire pour vous. Thomas Tuchel, toute l’équipe de l’Angleterre, c’est un véritable honneur de vous représenter et d’être le capitaine de cette équipe. » …

SF pour SOFOOT.com