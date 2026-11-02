Harry Kane, brossé de bas en haut

Avant le Ballon d’or, avant le Bayern, avant le capitanat des Three Lions , avant même le statut d’icône à Tottenham, Harry Kane a connu un sas qui lui a servi de tremplin. On parle ici d’une série de prêts dans les divisions inférieures anglaises, qui a forcément participé à façonner le futur prince du foot anglais.

Dix minutes et trente secondes. Chrono en main, voilà la durée du discours de Harry Kane au moment de recevoir lundi dernier un Ballon d’or récompensant son année 2026 exceptionnelle. Alors qu’il n’a étonnamment pas fait polémique comparé aux mots d’Alexia Putellas, Hurrikane a gardé sa sobriété devant un Palladium de Londres acquis à sa cause. Comme bien d’autres avant lui, le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions a tenu à remercier tous ceux qui l’ont accompagné durant sa carrière. Son frère, sa femme, son kiné et tous les entraîneurs qu’il a côtoyés. Un petit hommage à Vincent Kompany mais aussi des mentions pour « Russell Slade et Kenny Jackett ». Deux bonshommes qui ont eu une certaine influence sur ce gamin du grand Londres alors qu’il était à peine majeur.

Harry se lève à l’Orient

Janvier 2011, le staff des Spurs sait pertinemment qu’ils détiennent un gamin au-dessus sur le plan technique, capable de servir à différents postes, parfois en guise d’ailier si l’on en croit les feuilles de match de l’époque. Trop tendre physiquement, Tim Sherwood (ancien assistant de Harry Redknapp du temps de Tottenham, NDLR) le pousse à s’endurcir dans l’antichambre du football anglais. Sans quitter Londres, ses premières minutes en pro seront glanées du côté de Leyton Orient (League One).…

Tous propos recueillis par MP, sauf mentions.

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com