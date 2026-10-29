Harry Kane bientôt anobli ?

Sir Harry Kane, ça claque. En remportant son premier Ballon d’or chez lui à Londres, lundi soir, Harry Kane a encore plus conquis le cœur des Anglais . Au point d’anoblir celui qui est également meilleur buteur de l’histoire des Three Lions ? C’est une discussion qui se tient outre-Manche et l’attaquant du Bayern ne serait pas contre : « Je ne le refuserais certainement pas, c’est certain, a-t-il affirmé devant la presse ce mercredi soir . Si ça se concrétise, ce serait incroyable et j’en serais vraiment fier. Mais je ne veux pas m’emballer » .

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LP pour SOFOOT.com