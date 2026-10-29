 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Harry Kane bientôt anobli ?
information fournie par So Foot 29/10/2026 à 12:56

Ajouter Boursorama à vos sources

Harry Kane bientôt anobli ?

Harry Kane bientôt anobli ?

Sir Harry Kane, ça claque. En remportant son premier Ballon d’or chez lui à Londres, lundi soir, Harry Kane a encore plus conquis le cœur des Anglais . Au point d’anoblir celui qui est également meilleur buteur de l’histoire des Three Lions ? C’est une discussion qui se tient outre-Manche et l’attaquant du Bayern ne serait pas contre : « Je ne le refuserais certainement pas, c’est certain, a-t-il affirmé devant la presse ce mercredi soir . Si ça se concrétise, ce serait incroyable et j’en serais vraiment fier. Mais je ne veux pas m’emballer » .

Embed t.co…

LP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pourquoi Zidane doit (r)appeler Griezmann en équipe de France
    Pourquoi Zidane doit (r)appeler Griezmann en équipe de France
    information fournie par So Foot 29.10.2026 13:03 

    C’était prévisible : les supporters d’Orlando City sont tombés amoureux d’Antoine Griezmann. Si l’on met son morose passage au Barça de côté, partout où il passe, Grizou est d’abord acclamé, puis apprécié, pour finir adulé. Son actuelle expérience américaine ne ... Lire la suite

  • Geoffroy Roux de Bezieux s'apprête à prendre la tête du comité « Alpes françaises 2030 »
    JO 2030: Roux de Bézieux nommé président du comité d'organisation des Alpes 2030
    information fournie par Reuters 29.10.2026 13:02 

    L'ancien président ​du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a été ​nommé jeudi président du ​Comité d'organisation ⁠des Jeux olympiques ‌et paralympiques (Cojop) d'hiver 2030, a annoncé le ​Cojop. L'homme ‌d'affaires de 64 ⁠ans, qui avait créé la chaîne de ⁠magasins ... Lire la suite

  • La France candidate pour accueillir le Final 4 de la Ligue des nations
    La France candidate pour accueillir le Final 4 de la Ligue des nations
    information fournie par So Foot 29.10.2026 12:54 

    L’hypothèse d’un Final 4 de la Ligue des nations organisé en France en juin 2027 semble se confirmer. le président de la FFF, Philippe Diallo a confirmé à Ouest-France que « la France était candidate. » Encore faudrait-il s’y qualifier . C’est la condition la plus ... Lire la suite

  • Adil Rami n'est pas du tout « sexiste » : il a des joueuses dans son équipe FIFA
    Adil Rami n'est pas du tout « sexiste » : il a des joueuses dans son équipe FIFA
    information fournie par So Foot 29.10.2026 12:23 

    Lui, sexiste ? Adil Rami a créé la polémique en s’en prenant à Alexia Putellas , lui reprochant dans son live Twitch un discours à rallonge au moment de l’obtention de son Ballon d’or. « Alexia Putellas, elle a commencé à parler, c’était mignon, mais frérot, lâche ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank