Harry Kane adoubé par un autre Ballon d'or

Le cercle très fermé des Ballons d’or. Ce jeudi soir, l’Angleterre est venue à bout de la Croatie à domicile grâce notamment à un but de Harry Kane sur penalty (2-1). Kane buteur, l’Angleterre tombeuse d’une moribonde Croatie, rien d’étonnant jusque-là.

Cette banale soirée de novembre a pourtant été magnifiée par la présentation du Ballon d’or de l’attaquant du Bayern Munich aux supporters anglais présents à Wembley. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, la rencontre face à la Croatie a permis à Harry Kane de vivre sa 126 e sélection sous les couleurs des Three Lions , battant ainsi le record du mythique gardien Peter Shilton. …

MB pour SOFOOT.com