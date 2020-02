Harry Gregg : le héros de Munich s'est éteint

L'ancien gardien de Manchester United est mort ce lundi 17 février 2020, à 87 ans. Une vie chamboulée par les tragédies, dont celle du crash de Munich de 1958, qui le marquera à jamais. Le Nord-Irlandais est devenu héros malgré lui, ce jour enneigé de février. Son humilité et sa bravoure ont fait de lui un personnage unique, aux confins de sa surface de réparation, mais également en dehors des terrains.

Munich, le jour qui a changé sa vie

Il y a une vie avant la mort et pour Harry Gregg, elle a débuté dans le petit village de Tobermore, dans le sud de Derry en Irlande du Nord, le 25 octobre 1932. Harry est l'ainé d'une fratrie de six enfants. Il grandit à Coleraine, à une centaine de mètres d'un terrain de football, là où son potentiel a été remarqué pour la première fois. À tout juste 18 ans, il traverse la Mer d'Irlande pour s'exiler en Angleterre et signer chez les Rovers. Après cinq années, en décembre 1957, le portier rejoint les troupes de Manchester United. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste à son époque, il est sélectionné dès 1954 avec la sélection d'Irlande du Nord. Lors de la Coupe du monde 1958 en Suède, il est élu meilleur gardien de la compétition. Mais Harry Gregg doit essentiellement sa notoriété au tristement célèbre crash de Munich de 1958.Jeudi 6 février 1958, aux abords de l'aéroport de Munich, une épaisse fumée provenant de l'épave de l'Airspeed Ambassador se dégage dans le ciel allemand, plombé par la neige. Un accident dans lequel sont tuées 23 personnes. Une tragédie comme il en existe d'autres à l'époque, sauf qu'à bord de cet avion, se trouve un groupe de jeunes hommes qui ne sont rien d'autre que les idoles de millions de personnes : l'effectif de Manchester United, la meilleure équipe de football que la Grande-Bretagne ait produite depuis la guerre. Les Busby Babes, comme on les surnommait, sont alors au sommet du monde. Champions d'Angleterre, ils ont décroché leur ticket pour jouer la Coupe d'Europe. Ils sont en route pour aller jouer leur match retour de quarts de finale contre l'Etoile rouge de Belgrade. Les espoirs de l'emporter sont anéantis par la tragique perte de plusieurs joueurs majeurs. Sept d'entre eux périssent dans le crash, dix autres, dont le célèbre manager Matt Busby, ont été grièvement blessés. Parmi les rescapés, Harry Gregg.