Harry et Meghan renoncent à leurs titres royaux : 5 questions que pose leur décision

Fin de crise et rupture consommée. Après dix jours un peu fous de l'autre côté de la Manche, durant lesquels les Britanniques ont vu leur famille royale se déchirer à coups de communiqués et de déclarations feutrées, mais se déchirer tout de même..., Harry et Meghan ont annoncé samedi renoncer à leurs titres royaux.Épilogue prévisible de cette séquence douloureuse pour la reine Elizabeth II, qui avait déjà évoqué une année 2019 « semée d'embûches » dans son allocution de Noël et s'attendait sans doute à un début d'année 2020 moins mouvementé. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) le 18 Janv. 2020 à 10:30 PST La décision du couple princier fera date dans l'histoire de la monarchie britannique et soulève plusieurs questions quant au futur quotidien plus du tout royal, donc, mais sans doute pas banal pour autant, de Harry et Meghan qui ont décidé d'aller vivre au Canada. LIRE AUSSI > Avant Harry et Meghan, la famille royale britannique a vécu d'autres drames sentimentauxCette décision est-elle irréversible ?Oui. Le communiqué publié par Buckingham samedi soir ne laisse en effet peu de place au doute : « Le duc et la duchesse de Sussex n'utiliseront plus leur titre d'altesse royale étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale », précise le palais. « Ils ne rempliront plus d'obligations royales » et « ne peuvent plus formellement représenter la reine », ajoute le texte.« C'est une abdication », n'a d'ailleurs pas hésiter à affirmer l'expert en protocole de la famille royale Alastair Bruce, interrogé par le Sun on Sunday, notant que Harry se retrouve ainsi rétrogradé au même rang que trente autres ducs britanniques.Que deviennent leurs titres ?La question est inédite, car c'est la première fois dans l'histoire que la royauté britannique se retrouve face ...