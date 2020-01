Harry et Meghan : Elizabeth II convoque une réunion de crise

La reine d'Angleterre Elizabeth II réunira le noyau dur de son clan lundi, après la crise déclenchée par la volonté de Harry et Meghan de se mettre en retrait de leurs obligations royales.Selon la presse britannique, il s'agira du premier face-à-face du prince Harry, 35 ans, avec sa grand-mère depuis son annonce choc mercredi de vouloir gagner son « indépendance financière » avec sa femme Meghan, 38 ans, et de vivre une partie de l'année en Amérique du Nord, sans toutefois totalement tourner le dos à la monarchie.Son père, le prince héritier Charles, et son frère, le prince William, avec qui Harry entretient des relations difficiles, seront présents également à cette réunion sans précédent dans la résidence privée de la souveraine à Sandringham, dans l'est de l'Angleterre. Meghan, partie au Canada, pourrait y participer par conférence téléphonique.Un ordre du jour denseL'ambiance risque d'être tendue, la famille royale, « blessée » selon la presse, ayant été prise de court par l'annonce explosive du couple. Une annonce qui a ravivé le souvenir de l'abdication fracassante, en 1936, du roi Edouard VIII pour épouser Wallis Simpson, une Américaine divorcée - comme Meghan.Elizabeth II, 93 ans, avait demandé aux membres de la famille de trouver rapidement une « solution » pour son petit-fils, sixième dans l'ordre de sa succession, et son épouse.Parmi les sujets à l'ordre du jour, il y aura le montant de la dotation financière que le prince Charles attribue au couple de sa réserve personnelle, qui représente l'essentiel de ses revenus, la question de ses titres royaux, et le périmètre des transactions commerciales que Harry et Meghan seront autorisés à faire, avance le Sunday Times.William « attristé »Ce changement de rôle auquel aspirent le duc et la duchesse de Sussex, qui s'étaient épanchés sur leurs difficultés à vivre sous la pression médiatique, « nécessite des discussions ...