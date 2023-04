Harry Belafonte: quelques dates-clés

Le chanteur américain Harry Belafonte, le 13 février 2011 au festival de cinéma de Berlin ( AFP / JOHANNES EISELE )

Voici quelques dates-clés de Harry Belafonte, chanteur et acteur afro-américain décédé mardi à 96 ans. Ambassadeur itinérant de l'Unicef depuis plus de 35 ans, il s'est illustré par son engagement pour les droits civiques et humanitaires.

- 1er mars 1927: naissance à Harlem (New York), d'une mère jamaïcaine et d'un père martiniquais, de Harold George "Harry" Bellanfanti Jr. qui vivra un temps en Jamaïque où il découvrira le rythme des carnavals de Trinité-et-Tobago, à l'origine de son surnom de "roi du calypso".

- 1953: après des cours de théâtre et des spectacles de cabaret, Harry Belafonte reçoit un Tony Award du Meilleur acteur de comédie musicale pour "Almanac" de John Murray Anderson, à Broadway (New York). Il apparait au cinéma dans "Bright Road" (Gerald Mayer) et poursuivra dans, entre autres, "Carmen Jones" d'Otto Preminger (1954), "Le coup de l'escalier" (Robert Wise, 1959), "Buck et son complice" (Sidney Poitier, 1972), "Kansas City" (Robert Altman, 1996), et "Bobby" (Emilio Estevez, 2006).

- 1956: après l'immense triomphe de sa reprise d'un chant d'esclave, "Day-O", son album "Calypso" est le premier dans l'histoire de la musique à dépasser le million d'exemplaires vendus.

- 1957: Belafonte est le premier acteur afro-américain, dix ans avant Sidney Poitier, à jouer une histoire d'amour avec une actrice blanche, dans "Island in the Sun" de Robert Rossen ("Une île au soleil").

- 1959: il est aussi le premier Afro-Américain à remporter un Emmy Award pour son show télévisé "Tonight with Harry Belafonte" dont il est le producteur.

- 1960: six disques d'Or et plusieurs Grammy Awards pour Belafonte, engagé dans diverses causes humanitaires et première personnalité du spectacle nommée conseiller culturel du Peace Corps par le président Kennedy.

- 1985: mobilisé pour l'Afrique et contre l'apartheid, il est le promoteur principal de "We are the World", chantée par 45 artistes américains (disque USA for Africa) qui reçoit le Grammy Award du disque de l'année.

- 1987: nommé ambassadeur itinérant de l'Unicef.

- 2014: 20 ans après la Médaille nationale des Arts, il reçoit un Oscar d'honneur récompensant son militantisme pour les droits civiques, la défense du droit des enfants, l'enseignement, et contre le racisme, les inégalités, la faim et le sida.

- 25 avril 2023: le chanteur décède à 96 ans à New York d'une insuffisance cardiaque.