Harris assure que ses "valeurs n'ont pas changé" dans sa première grande interview

La vice-présidente américaine Kamala harris, accompagnée de son colistier pour l'élection présidentielle, Tim Walz, le 28 août 2024 à Savannah (Géorgie) ( AFP / SAUL LOEB )

Dans le premier extrait diffusé jeudi d'une interview très attendue sur CNN, la vice-présidente Kamala Harris a affirmé que "ses valeurs n'avaient pas changé" sur des sujets comme le changement climatique et l'immigration, là où Donald Trump l'accuse d'être "une girouette".

Il s'agit de son premier grand entretien avec la presse depuis le début de sa campagne.

"L'aspect le plus important et le plus significatif en ce qui concerne mes projets et mes décisions politiques, c'est que mes valeurs n'ont pas changé" a-t-elle dit à la journaliste Dana Bash, depuis Savannah (Géorgie, sud) où elle est en campagne.

"J'ai toujours pensé (...) que le changement climatique était une réalité, que c'est une question urgente" et que les Etats-Unis doivent tenir des "objectifs" en termes d'émission de gaz à effet de serre, a indiqué la candidate démocrate de 59 ans, dans un premier extrait diffusé par la chaîne.

Ma conviction concernant "nos besoins pour sécuriser la frontière (avec le Mexique, ndlr) n'a pas changé", a ajouté Kamala Harris, sans donner de détails sur son programme.

Elle a aussi déclaré, selon une citation partagée par écrit sur le site internet de CNN, que "ce serait une bonne chose pour les Américains qu'il y ait un ministre républicain dans (son) gouvernement", en cas de victoire le 5 novembre.

- "Girouette" -

Les républicains accusent la vice-présidente d'être inconstante dans ses idées.

Ils lui reprochent de chercher à enterrer des positions prises dans le passé contre la fracturation hydraulique ou "fracking", une méthode d'extraction d'hydrocarbures dénoncée par les défenseurs de l'environnement, ou contre la construction d'un mur à la frontière sud.

"C'est la pire des girouettes", a accusé jeudi son adversaire républicain Donald Trump, en campagne dans le Michigan.

Selon les sondages, le duel reste extrêmement indécis, en particulier dans certains Etats très convoités, même si la candidate démocrate est en meilleure posture que ne l'était le président Joe Biden, avant qu'il ne se retire avec fracas de la course le 21 juillet.

"Ce sera une course très serrée jusqu'à la fin. Ne faisons pas trop attention aux sondages, parce que nous ne sommes pas les favoris, OK? Et nous avons encore beaucoup de travail", a lancé Kamala Harris pendant un meeting à Savannah.

Elle espère conserver la Géorgie, gagnée in extremis par Joe Biden en 2020 alors que cet Etat du sud votait depuis des décennies pour le candidat républicain à la présidentielle.

- "Swing states" -

Comme Kamala Harris, Donald Trump écume les "swing states", les Etats promettant d'être particulièrement disputés en novembre, dont la Géorgie fait partie.

Le milliardaire de 78 ans se rend jeudi dans le Michigan, puis le Wisconsin.

L'interview sur CNN doit être diffusée dans son intégralité à 21h00 locales (01h00 GMT).

La démocrate de 59 ans était accompagnée pendant l'entretien de son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, ce dont Donald Trump s'est saisi pour attaquer sa rivale.

"+Tampon Tim+ ne devrait pas être présent pendant l'entretien pour venir à l'aide face aux inévitables faux-pas de Kamala", a-t-il écrit sur son réseau Truth.

- Débat -

Les trumpistes ont donné à Tim Walz ce surnom moqueur en référence à une décision que le gouverneur a prise sur la distribution de protections périodiques dans les établissements scolaires.

"Avoir une interview du duo de candidats en été est une tradition dans les campagnes électorales depuis vingt ans", a souligné sur X l'un des porte-parole de la candidate démocrate, Ian Sams.

Donald Trump a eu de nombreuses occasions de répondre à des questions, posées par des journalistes ou d'autres interlocuteurs, et plus ou moins difficiles selon les cas.

Il avait eu fin juillet des échanges houleux avec une association de journalistes afro-américains.

Le 13 août, il s'était entretenu longuement avec son richissime soutien Elon Musk, dans une atmosphère franchement amicale.

Après cette interview, le prochain temps fort attendu de cette campagne électorale hors normes sera le débat entre Kamala Harris et Donald Trump, prévu le 10 septembre.